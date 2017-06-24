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Путін зібрався до Криму

Субота, 24 червня 2017, 04:16

Президент Росії Володимир Путін приїде в анексований Крим, планує відвідати "Артек".

Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомляється, 24 червня Путін "візьме участь в церемонії відкриття сьомої зміни 2017 року, яка присвячена найзнаменитішій "артеківці" в світі - американській школярці Саманті Сміт".

Як відомо, окупаційний уряд Криму передав в федеральну власність Росії майно найбільшого на півострові дитячого табору "Артек" в березні 2015 року.

У квітні 2016 року Оболонський суд Києва наклав арешт на майно дитячого табору.

Тоді ж Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання голови окупаційного уряду Криму Сергія Аксьонова за фактом заволодіння і передачі у власність Росії майна, що належить державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр" Артек ".

"Українська правда" в Threads

Теми: КримАртекПутін
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