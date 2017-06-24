Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин собрался в Крым

Суббота, 24 июня 2017, 04:16

Президент России Владимир Путин приедет в аннексированный Крым, планирует посетить "Артек".

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, 24 июня Путин  "примет участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, которая посвящена самой знаменитой "артековке" в мире - американской школьнице Саманте Смит".

Как известно, оккупационное правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество самого крупного на полуострове детского лагеря "Артек" в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря.

Тогда же Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание главы оккупационного правительства Крыма Сергея Аксенова по факту завладения и передачи в собственность России имущества, принадлежащего государственному предприятию Украины "Международный детский центр" Артек".

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымАртекПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
Все новости...
Реклама: