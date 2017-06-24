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Жебрівський проти, щоб ВЦА підпорядковувалися Оперативному штабу

Субота, 24 червня 2017, 21:32
Жебрівський проти, щоб ВЦА підпорядковувалися Оперативному штабу

Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський виступає за створення єдиної військово-цивільної адміністрації для Донецької й Луганської областей і проти підпорядкування ВЦА Оперативному штабу, як планується в новому законопроекті "Про відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Коментуючи передбачену в законопроекті норму про підпорядкування військово-цивільних адміністрацій Оперативному штабу, Жебрівський сказав: "Я думаю, що це буде помилкове рішення. Навпаки, на моє переконання, треба серйозно посилити військово-цивільні адміністрації".

На його переконання, правильно було б зробити єдину військово-цивільну адміністрацію на дві області.

"Керівник цієї військово-цивільної адміністрації повинен бути не менше від рівня заступника секретаря РНБО і в тому числі член уряду, щоб невідкладно опрацьовувати питання, які є на тих територіях. Першим заступником повинна бути військова людина, яка, безумовно, повинна здійснювати військову операцію", - вважає Жебрівський.

"Зрозуміло, що цей штаб, оперативне командування, як кажуть, має складатися, по-перше, з політичної фігури, керівника військово-цивільної адміністрації, першого заступника – це військового, голів ОДА, заступників керівника військово-цивільної адміністрації", - додав він.

Голова Донецької ВЦА додав, що готується писати доповідну на ім'я президента, де викладе своє бачення ситуації.

"Я зараз завершую своє бачення і, безумовно, рапорт чи доповідну буду писати на ім’я президента, сферою відповідальності якого є це все питання. Я думаю, що законопроект обов’язково буде враховувати ті настанови, які виставив президент", - сказав він.

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.

Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створення Оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

Також новий закон начебто передбачає створення замість штабу АТО Оперативного штабу з найширшими повноваженнями, якому будуть підпорядковані всі армійські й силові структури, військово-цивільні адміністрації.

Українська правда

Теми: ЖебрівськийДонбас
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