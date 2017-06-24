Жебривский против, чтобы ВГА подчинялись Оперативному штабу

Председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский выступает за создание единой военно-гражданской администрации для Донецкой и Луганской областей и против подчинения ВГА Оперативному штабу, как планируется в новом законопроекте "О восстановлении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Комментируя предусмотренную в законопроекте норму о подчинении военно-гражданских администраций Оперативному штабу, Жебривский сказал: "Я думаю, что это будет ошибочное решение. Напротив, по моему убеждению, надо серьезно усилить военно-гражданские администрации".

По его убеждению, правильно было бы сделать единую военно-гражданскую администрацию на две области.

"Руководитель этой военно-гражданской администрации должен быть не меньше уровня заместителя секретаря СНБО и в том числе член правительства, чтобы безотлагательно обрабатывать вопросы, которые есть на тех территориях. Первым заместителем должен быть военный человек, который, безусловно, должен осуществлять военную операцию", - считает Жебривский.

"Понятно, что этот штаб, оперативное командование, как говорят, должен состоять, во-первых, из политической фигуры, руководителя военно-гражданской администрации, первого заместителя - это военного, губернаторов, заместителей руководителя военно-гражданской администрации", - добавил он.

Председатель Донецкой ВГА добавил, что готовится писать докладную на имя президента, где изложит свое видение ситуации.

"Я сейчас завершаю свое видение и, безусловно, рапорт или докладную буду писать на имя президента, сферой ответственности которого являются эти все вопросы. Я думаю, что законопроект обязательно будет учитывать те установки, которые выставил президент", - сказал он.

Как сообщалось, 14 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время завершится разработка законопроекта об изменении формата антитеррористической операции на Донбассе, и парламент его оперативно рассмотрит.

Анализ нового законопроекта показал, что он предусматривает создание Оперативного штаба с широкими полномочиями и признание отдельных районов Донбасса оккупированными территориями.

Также новый закон предусматривает создание вместо штаба АТО Оперативного штаба с широкими полномочиями, которому будут подчинены все армейские и силовые структуры, военно-гражданские администрации.

Украинская правда