СЦКК: Бойовики ОРЛО готують провокації, хочуть зірвати перемир'я

Українська сторона СЦКК заявляє про можливі провокації з боку НЗФ ОРЛО та теракти у населених пунктах на Луганському напрямку, спрямовані проти мирного місцевого населення.

Про це йдеться у заяві СЦЦК, яку оприлюднено ввечері 25 червня.

"За оприлюдненою у ЗМІ інформацією, в районі проведення АТО було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника в складі шести бойовиків. Українська сторона СЦКК передбачає, що це лише початок активізації дій НЗФ ОРЛО, які у подальшому можуть привести до суттєвого загострення ситуації на Сході України", - заявили в СЦКК.