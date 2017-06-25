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СЦКК: Боевики ОРЛО готовят провокации, хотят сорвать перемирие

Воскресенье, 25 июня 2017, 23:40
СЦКК: Боевики ОРЛО готовят провокации, хотят сорвать перемирие

Украинская сторона СЦКК заявляет о возможных провокациях со стороны НВФ ОРЛО и терактах в населенных пунктах на Луганском направлении, направленные против мирного местного населения.

Об этом говорится в заявлении СЦЦК, обнародованном вечером 25 июня.

"По обнародованной в СМИ информации, в районе проведения АТО была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника в составе шести боевиков. Украинская сторона СЦКК предполагает, что это только начало активизации действий НВФ ОРЛО, которые в дальнейшем могут привести к существенному обострению ситуации на Востоке Украины" , - заявили в СЦКК.

"НВФ ОРЛО могут прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам в населенных пунктах на Луганском направлении, направленных против мирного местного населения с целью компрометации и обвинения в этом Вооруженных Сил Украины с целью сорвать перемирие, объявленное на период сбора урожая", - говорится в заявлении.

Как известно 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня.

Предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа.

За минувшие сутки, несмотря на перемирие, боевики 26 раз открывали огонь по позициям украинских сил, в том числе из запрещенного оружия.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОМинские соглашения
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