Прокурор незадоволений: Суд над Януковичем відклали даремно

Державне обвинувачення наполягає, що заочний суд щодо екс-президента Віктора Януковича міг розпочатися вже, 26 червня.

Про це прокурор Руслан Кравченко заявив після засідання суду в понеділок.

"Суд вирішив перенести, тому що для судового провадження потрібна повторна неявка. Сторона обвинувачення наполягає, що вона вже є. На стадії досудового розслідування Януковича вже 5 разів викликали до суду, але він так і не з'явився", - сказав прокурор.

"Ми не згодні з судом, але поважаємо його рішення", - додав він.

Крім того, Кравченко повторив, що суд надав Януковичу три можливості для зв'язку в суді: через скайп, а також через спеціальну суддівську програму, однак екс-президент ними не скористався.

Також прокурор наголосив, що суд не може звертатися про міжнародну правову допомогу для участі Януковича в суді до Росії, як того просять адвокати.

"Суд прийняв рішення, що не може направляти міжнародний запит до країни, яка веде агресивні дії щодо України", - додав Кравченко.

Як повідомлялося, в понеділок Оболонський райсуд Києва почав і відразу переніс на 29 червня розгляд по суті справи, в якій колишній президент Віктор Янукович звинувачується в державній зраді.

Підозру Януковичу у державній зраді й поплічництві Росії в агресії проти України оголосили 28 листопада 2016 року після оголошення перерви у Святошинському райсуді Києва, з яким Янукович був на відеозв'язку з російського суду як свідок у справі про злочини на Майдані.

ГПУ також звинувачує Януковича у корупції, зловживанні владою – але суд поки розглядає лише справу про держзраду на підставі звернення Януковича до російської влади у 2014 році. Справу щодо злочинів Януковича проти учасників Євромайдану ГПУ планує передати до суду одразу після вироку суду у справі про держзраду.

Роман Кравець, УП