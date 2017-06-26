Суд відклав розгляд справи про держзраду Януковича

Оболонський райсуд Києва почав розгляд по суті справи, в якій колишній президент Віктор Янукович звинувачується в державній зраді.

Втім, за півгодини головуючий суддя Владислав Дев’ятко відклав засідання до 10 ранку 29 червня

На початку засідання головуючий суддя заявив, що обвинувачуваний Янукович не з'явився на засідання, і передав слово представнику прокуратури.

Сторона обвинувачення подала суду клопотання про початок спеціального (заочного) судового провадження стосовно Януковича, оскільки він, знаючи про справу проти нього, переховується від слідства.

"Обвинувачуваний знає про суд і зумисне ухиляється від явки. Судовий розгляд може здійснюватися за відсутності обвинуваченого, оскільки він переховується від слідства понад 6 місяців і щодо якого існують фактичні дані, що він перебуває за межами країни, оголошений у міждержавний розшук", - зазначив прокурор Руслан Кравченко.

У свою чергу адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що клопотання прокурора було передчасним, тому що це перше судове засідання по суті, на яке не з’явився Янукович. За його словами, відповідно до ст. 139 КПК для заочного засідання потрібні дві неявки в суд по суті.

Натомість головуючий суддя запитав адвоката, чи його підзахисний готовий взяти участь у судовому засіданні, на що адвокат сказав, що лише дистанційно.

"Він хоче брати участь у судовому засіданні дистанційно, якщо суд надішле до міністерства юстиції РФ офіційний запит для правової допомоги", - сказав Сердюк.

Головуючий суддя погодився з адвокатами.

"Оболонський суд виконує закон, а не приймає КПК. Суд змушений погодитися та відкласти судове засідання до 29 червня", - зазначив суддя Дев’ятко.

Як повідомлялося, 16 червня Оболонський райсуд Києва постановив почати розгляд справи за звинуваченням Віктора Януковича у державній зраді по суті 26 червня.

Як відомо, підозру Януковичу у державній зраді й поплічництві Росії в агресії проти України оголосили 28 листопада 2016 року після оголошення перерви у Святошинському райсуді Києва, з яким Янукович був на відеозв'язку з російського суду як свідок у справі про злочини на Майдані.

28 березня Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядати справу Януковича про державну зраду.

ГПУ також звинувачує Януковича у корупції, зловживанні владою – але суд поки розглядає лише справу про держзраду на підставі звернення Януковича до російської влади у 2014 році. Справу щодо злочинів Януковича проти учасників Євромайдану ГПУ планує передати до суду одразу після вироку суду у справі про держзраду.

Роман Кравець, Євген Кізілов, УП