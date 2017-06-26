Бобровников: Розмова з Матіосом про гроші йшла при свідках

Журналіст Олексій Бобровников заявляє про наявність свідків того, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос пропонував йому хабар у 2016 році.



"Анатолій Васильович відкинув мої слова, назвавши мене брехуном. Це досить необачна заява, враховуючи, що розмова велася при свідках", – написав він у Facebook.

"Я розумію Анатолія Васильовича: його статус зобов'язує його говорити правду, що не завжди дозволяє його коло професійних обов'язків", – додав Бобровников.



При цьому журналіст зазначив, що судити про його матеріальне становище з боку Матіоса – "теж досить необачно".



Однак Бобровников не бажає вплутуватися в суперечки з прокуратурою.



"Я не хочу війни з ГПУ, але я хочу від них прозорості щодо суспільно важливих справ, якої я не бачу. І це не лише справа Галущенка чи Шабрацького або К2. Це і справа Грабовського, в тому числі", – заявив журналіст.

Пізніше Бобровников пообіцяв гонорар у 100 євро тому, хто напише статтю, в якій зможе аргументовано звинуватити його "в хабарництві, в лобіюванні інтересів якихось комерційних корпорацій, у здирництві чи шантажі".



Журналіст уточнив, що отримує стипендію від Євросоюзу і гонорари за лекції у різних європейських містах. "За останню лекцію, організовану за участю IPI, я отримав гонорар у 300 євро. Частину цього гонорару я готовий переказати автору статті, який зможе аргументовано назвати мене корупціонером, замащеним у комерційній діяльності під прикриттям журналістики".



"На цьому питання спростувань моїх слів від кого б то не було я вважаю вичерпаними, як мінімум до появи такого матеріалу", – заявив Бобровников.

Як відомо, 23 червня, на тлі скандалу з керівником видання "Страна" Ігорем Гужвою, якого звинувачують у вимаганні від депутата Дмитра Лінька, Бобровников заявив, що Матіос пропонував йому 10 тисяч доларів "за висвітлення у зручному для ГПУ ключі справи про вбивство адвоката Грабовського".

Матіос назвав цю інформацію брехнею. На думку заступника генпрокурора, Бобровников таким чином намагався підштовхнути до надання інформації у справі Галущенка.

Андрій Галущенко після Майдану пішов добровольцем АТО, а в липні 2015 року став позаштатним працівником оперативного підрозділу СБУ й очолив одну з мобільних груп із протидії незаконному переміщенню товарів через лінію розмежування на Донбасі.

2 вересня 2015 року між селами Лопаскине та Лобачеве Новоайдарського району Луганщини на машину "групи Ендрю" напали – Андрій Галущенко та старший лейтенант податкової міліції Дмитро Жарук загинули, 6 осіб отримали поранення.

За даними Бобровникова, який розслідував цю справу, Галущенко збирав інформацію про контрабандну діяльність військових, зловживання з бюджетними грошима на лінії фронту, скарги бійців на фінансові махінації їхніх штабів із невиплати бойових преміальних – і за декілька тижнів до смерті передав досьє в Луганську військово-цивільну адміністрацію.

Бобровников називав Галущенка своїм головним джерелом інформації для збору даних про злочини у "сірій зоні". На початку 2017 року він виїхав з України через погрози.

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Олена Рощенко, УП, доповнено

