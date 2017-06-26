Бобровников: Разговор с Матиосом о деньгах шел при свидетелях

Журналист Алексей Бобровников заявляет о наличии свидетелей того, что главный военный прокурор Анатолий Матиос предлагал ему взятку в 2016 году.

"Анатолий Васильевич отверг мои слова, назвав меня лжецом. Это довольно опрометчивое заявление, учитывая, что разговор велся при свидетелях", – написал он в Facebook.

"Я понимаю Анатолия Васильевича: его положение обязывает его говорить правду, что не всегда позволяет его круг профессиональных обязанностей", – добавил Бобровников.

При этом журналист отметил, что судить о его материальном положении со стороны Матиоса – "тоже довольно опрометчиво".

Однако Бобровников не желает ввязываться в споры с прокуратурой.

"Я не хочу войны с ГПУ, но я хочу от них прозрачности по общественно важным делам, которой я не вижу. И это не только дело Галущенко или Шабрацкого или К2. Это и дело Грабовского в том числе", – заявил журналист.

Позже Бобровников пообещал гонорар в 100 евро тому, кто напишет статью, в который сможет аргументировано уличить его "во взяточничестве, в лоббировании интересов каких-то коммерческих корпораций, в вымогательстве или шантаже".

Журналист уточнил, что получает стипендию от Евросоюза и гонорары за лекции в разных европейских городах. "За последнюю лекцию, организованную при участии IPI, я получил гонорар в 300 евро. Часть этого гонорара я готов перевести автору статьи, который сможет аргументированно назвать меня коррупционером, замазанном в коммерческой деятельности под прикрытием журналистики".

"На этом вопросы опровержений моих слов от кого бы то ни было я считаю исчерпанными, как минимум до появления такого материала", – заявил Бобровников.

Как известно, 23 июня, на фоне скандала с руководителем издания "Страна" Игорем Гужвой, которого обвиняют в вымогательстве от депутата Дмитрия Линько, Бобровников заявил, что Матиос предлагал ему 10 тысяч долларов "за освещение в удобном для ГПУ ключе дела об убийстве адвоката Грабовского".



Матиос назвал эту информацию ложью. По мнению заместителя генпрокурора, Бобровников таким образом пытался подтолкнуть к предоставлению информации по делу Галущенко.



Андрей Галущенко после Майдана ушел добровольцем АТО, а в июля 2015 года стал внештатным работником оперативного подразделения СБУ и возглавил одну из мобильных групп по противодействию незаконному перемещению товаров через линию разграничения на Донбассе.

2 сентября 2015 года между селами Лопаскино и Лобачево Новоайдарского района Луганской области на машину "группы Эндрю" напали – Андрей Галущенко и старший лейтенант налоговой милиции Дмитрий Жарук погибли, 6-ро получили ранения.



По данным Бобровникова, который расследовал это дело, Галущенко собирал информацию о контрабандной деятельности военных, злоупотреблениях с бюджетными деньгами на линии фронта, жалобы бойцов на финансовые махинации их штабов по невыплате боевых премиальных – и за несколько недель до смерти передал досье в Луганскую военно-гражданскую администрацию.



Бобровников называл Галущенко своим главным источником информации для сбора данных о преступлениях в "серой зоне". В начале 2017 года он выехал из Украины из-за угроз.

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Алена Рощенко, УП, дополнено

