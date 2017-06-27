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Взрывом в Киеве ранило 2 прохожих. Подозревают теракт

Вторник, 27 июня 2017, 10:59

По факту взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева открыто уголовное производство по статье о террористическом акте.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блыщик в Facebook.

По информации врачей, в результате взрыва погиб мужчина.

Киевлянка 1990 года рождения получила осколочные ранения ног, проходя рядом. Ее жизни ничего не угрожает.

Кроме того, за помощью к врачам обратился мужчина 1946 г.р. с осколочным ранением подбородка.

Обоим пострадавшим оказали помощь без дальнейшей госпитализации.

"Личность погибшего установлена, это – действующий военнослужащий", – констатировали в полиции.

Следователи начали уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Подследственность в этом уголовном производстве определят органы прокуратуры.

Как известно, около 8:15 во вторник, 27 июня, на пересечении улиц в Соломенском районе Киева взорвался "Мерседес". От сильного взрыва водитель погиб.

По данным источников УП, погиб один из руководителей Главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал.

Алена Рощенко, УП, обновлено

Темы: убийствополицияМинобороныразведка
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