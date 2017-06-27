Взрывом в Киеве ранило 2 прохожих. Подозревают теракт
По факту взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева открыто уголовное производство по статье о террористическом акте.
Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блыщик в Facebook.
По информации врачей, в результате взрыва погиб мужчина.
Киевлянка 1990 года рождения получила осколочные ранения ног, проходя рядом. Ее жизни ничего не угрожает.
Кроме того, за помощью к врачам обратился мужчина 1946 г.р. с осколочным ранением подбородка.
Обоим пострадавшим оказали помощь без дальнейшей госпитализации.
"Личность погибшего установлена, это – действующий военнослужащий", – констатировали в полиции.
Следователи начали уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Подследственность в этом уголовном производстве определят органы прокуратуры.
Как известно, около 8:15 во вторник, 27 июня, на пересечении улиц в Соломенском районе Киева взорвался "Мерседес". От сильного взрыва водитель погиб.
По данным источников УП, погиб один из руководителей Главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал.
Алена Рощенко, УП, обновлено