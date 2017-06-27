Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МВД: полковнику ГУР подложили взрывчаткку

Вторник, 27 июня 2017, 13:29
МВД: полковнику ГУР подложили взрывчаткку
Радио Свобода

Правоохранители считают, что автомобиль чиновника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала взорвался из-за заложенного взрывного устройства.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на месте взрыва сказал:

"По той картине преступления, которая есть на данное время, очевидно, что сработало взрывное устройство. Какое устройство, какой мощности – самодельное или стационарное, будет установлено после того, как будут проведены сейчас первичные следственные действия на месте преступления".

В свою очередь, руководитель полиции Киевской области Андрей Крищенко сказал: "Взрывчатка была заложена снизу автомобиля. После экспертизы будет установлено, внутри или под днищем. Тип взрывчатки и количество (взрывчатого вещества – ред ) – будет позже установлено".

"Зафиксирован один взрыв. Возможно, дополнительный раздался чуть позже – после изучения мы уже сможем разделить", – добавил он, отвечая на вопросы журналистов.

Крищенко отметил, что тело очень повреждено взрывом, обломки автомобиля сильно разлетелись.

Корреспондент канала "112 Украина" по состоянию на 13:25 сообщила, что спустя почти 5 часов после взрыва с места происшествия забрали останки погибшего.



Как известно, около 8:15 во вторник, 27 июня, на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов Киеве взорвался "Мерседес" – от сильного взрыва водитель погиб.

Погибший оказался одним из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

По факту взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева открыто уголовное производство по статье о теракте.

Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.

Алена Рощенко, УП, дополнено в 14:00

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийствотерактМинобороныразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
убийство
Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Силы обороны проверяют информацию о ликвидации генерала РФ Горячева
Последние новости
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
Все новости...
Реклама: