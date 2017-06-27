МВД: полковнику ГУР подложили взрывчаткку

Правоохранители считают, что автомобиль чиновника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала взорвался из-за заложенного взрывного устройства.



Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на месте взрыва сказал:



"По той картине преступления, которая есть на данное время, очевидно, что сработало взрывное устройство. Какое устройство, какой мощности – самодельное или стационарное, будет установлено после того, как будут проведены сейчас первичные следственные действия на месте преступления".

В свою очередь, руководитель полиции Киевской области Андрей Крищенко сказал: "Взрывчатка была заложена снизу автомобиля. После экспертизы будет установлено, внутри или под днищем. Тип взрывчатки и количество (взрывчатого вещества – ред ) – будет позже установлено".



"Зафиксирован один взрыв. Возможно, дополнительный раздался чуть позже – после изучения мы уже сможем разделить", – добавил он, отвечая на вопросы журналистов.



Крищенко отметил, что тело очень повреждено взрывом, обломки автомобиля сильно разлетелись.

Корреспондент канала "112 Украина" по состоянию на 13:25 сообщила, что спустя почти 5 часов после взрыва с места происшествия забрали останки погибшего.





Как известно, около 8:15 во вторник, 27 июня, на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов Киеве взорвался "Мерседес" – от сильного взрыва водитель погиб.



Погибший оказался одним из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.



По факту взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева открыто уголовное производство по статье о теракте.



Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.



Алена Рощенко, УП, дополнено в 14:00

