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У податківців Клименка арештували майна майже на мільярд

Вівторок, 27 червня 2017, 14:21

У справі податківців-корупціонерів часів Януковича арештовано майно підозрюваних на суму 888,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

За даними ГПУ, в рамках кримінального провадження оголошено підозри 45 особам, 17 з яких знаходяться в розшуку, ще 28 - перебувають на території України. Останні або тримаються під вартою, або знаходяться під заставою.

"Станом на ранок вівторка 9 фігурантів залишаються під вартою, і на даний час загальна сума сплачених застав складає 59 млн 136 тис. грн", - повідомив прокурор Головної військової прокуратури ГПУ Руслан Кравченко.

Повідомляється, що серед затриманих екс-податківців 10 з Києва, 6 – з Дніпропетровської області, 5 – з Харківської, по 3 – з Луганської та Одеської області та 1 – з Полтавської.

Кравченко також розповів про арешт майна підозрюваних, який ще триває, і навів кілька прикладів. Так, за його словами, у колишнього керівника Державної податкової інспекції Святошинського району Києва арештовано 20 квартир та інших об’єктів нерухомості на загальну суму майже 283,6 млн грн, а у екс-голови ДПІ Києва через суди накладено арешт на нерухомість вартістю майже 202 мільйони.

"Під час обшуків у фігурантів знайдено картини, старовинні ікони, зброя, коштовні годинники, дорогоцінні метали тощо", - розповідають у Генпрокуратурі.

Кравченко заявив, що усі підозрювані екс-посадовці працювали у період 2011-2014 років, і в слідства достатньо доказів, що ці люди брали участь у діяльності так званої держпрограми.

 
 
 
 

Як повідомлялося, 24 травня правоохоронці провели масштабну спецоперацію і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової.

Їх підозрюють, що вони під керівництвом глави Міндоходів та зборів Олександра Клименка завдали державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 96 млрд гривень.

Українська правда

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Теми: податкипрокуратураГенпрокуратуракорупція
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