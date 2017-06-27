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У налоговиков Клименко арестовали имущества почти на миллиард

Вторник, 27 июня 2017, 14:21

В деле налоговиков-коррупционеров времен Януковича арестовано имущество подозреваемых на сумму 888,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ГПУ, в рамках уголовного производства объявлены подозрения 45 лицам, 17 из которых находятся в розыске, еще 28 - на территории Украины. Последние либо содержатся под стражей, либо находятся под залогом.

"По состоянию на утро вторника 9 фигурантов остаются под стражей, и в настоящее время общая сумма уплаченных залогов составляет 59 млн 136 тыс. грн", - сообщил прокурор Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко.

Сообщается, что среди задержанных экс-налоговиков 10 из Киева, 6 - из Днепропетровской области, 5 - из Харьковской, по 3 - из Луганской и Одесской областей и 1 - из Полтавской.

Кравченко также рассказал об аресте имущества подозреваемых, который еще продолжается, и привел несколько примеров. Так, по его словам, у бывшего руководителя Государственной налоговой инспекции Святошинского района Киева арестованы 20 квартир и других объектов недвижимости на общую сумму почти 283,6 млн грн, а у экс-председателя ГНИ Киева через суды наложен арест на недвижимость стоимостью почти 202 миллиона.

"Во время обысков у фигурантов найдены картины, старинные иконы, оружие, драгоценные часы, драгоценные металлы и т.д.", - рассказывают в Генпрокуратуре.

Кравченко заявил, что все подозреваемые экс-чиновники работали в период 2011-2014 годов, и у следствия достаточно доказательств, что эти люди участвовали в деятельности так называемой госпрограммы.

 
 
 
 

Как сообщалось, 24 мая правоохранители провели масштабную спецоперацию и задержали 23 действующих и бывших руководителей налоговой.

Их подозревают в том, что они под руководством главы Миндоходов и сборов Александра Клименко лишили государство налогов на сумму 96 млрд гривен.

Украинская правда

Темы: налогипрокуратураГенпрокуратуракоррупция
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