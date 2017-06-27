Вірусна атака: Столичні аеропорти і залізниця працюють у штатному режимі

Столичні аеропорти "Бориспіль" і "Київ" працюють у штатному режимі, незважаючи на масовану хакерську атаку на українські підприємства у вівторок.



Про це передає у вівторок агентство "Інтерфакс-Україна".



В обох аеропортах повідомили, що щоб уникнути проблем відключено ряд внутрішніх систем, проте всі системи забезпечення польотів, включаючи аеронавігацію, працюють в штатному режимі, рейси приймаються і відправляються без затримок.



У держпідприємстві по обслуговуванню повітряного руху України ("Украерорух") також повідомили, що всі системи аеронавігації працюють в штатному режимі, відключені лише внутрішні робочі системи, які не впливають на обслуговування польотів.



В "Укрзалізниці" – держоператорі залізничних перевезень – також повідомили про роботу без збоїв у штатному режимі.



Як повідомлялося, жертвами потужної кібератаки у вівторок стали Кабмін, десятки банків і компаній. До розслідування залучено Держспецзв'язку, кіберполіції і НБУ



Серед постраждалих, крім зазначених, зокрема, - "24 канал", "Нова пошта", WOG, "Укргазвидобування", "Київенерго", "Укренерго", "Укрпошта" і "Укртелеком", мережа АЗС "КЛО" та інші.