Вирусная атака: Столичные аэропорты и ж/д работают в штатном режиме

Столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме, несмотря на массированную хакерскую атаку на украинские предприятия во вторник.



Об этом передает во вторник агентство "Интерфакс-Украина".

В обоих аэропортах сообщили, что во избежание проблем отключен ряд внутренних систем, однако все системы обеспечения полетов, включая аэронавигацию, работают в штатном режиме, рейсы принимаются и отправляются без задержек.



В Госпредприятии по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") также сообщили, что все системы аэронавигации работают в штатном режиме, отключены лишь внутренние рабочие системы, которые не влияют на обслуживание полетов.



В "Укрзализныце" – госоператоре ж/д перевозок – также сообщили о работе без сбоев в штатном режиме.



Как сообщалось, жертвами мощной кибер-атаки во вторник стали Кабмин, десятки банков и компаний. К расследованию привлечены Госспецсвязи, киберполиция и НБУ



Среди пострадавших, помимо указанных, в частности, – "24 канал", "Новая почта", WOG, "Укргазвыдобування", "Киевэнерго", "Укрэнерго", "Укрпочта" и "Укртелеком", сеть АЗС "КЛО" и другие.