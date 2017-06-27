В Адміністрації президента кажуть, що нещодавно відбили схожі кібератаки

Інформаційні системи та команда кіберзахисту Адміністрації президента України працюють у штатному режимі, але із підвищеним рівнем уваги до ситуації, що має місце в інших державних інституціях в зв'язку з поширенням вірусу.

Про це повідомляє заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.

"Головне в кіберборотьбі - люди!", – зазначає Шимків.

Заступник глави АП подякував ІТ команді за службу та професіоналізм.

"До відома: ми відбили схожі атаки декілька місяців назад, та провели відповідні технологічні заходи для закриття потенційних зон атаки. Доручив команді допомогти ІТ командам інших інституцій у поточній ситуації", – зазначає Шимків.

Раніше у вівторок стало відомо про атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній.

В департаменті кіберполіції НПУ заявляють, що отримали вже 22 повідомлення про вірусну атаку.

Кіберполіція радить вжити стандартних заходів, щоб уберегтися від віруса-вимагача.

Водночас наразі сам сайт департаменту кіберполіції Нацполіції України не працює.

Українська правда