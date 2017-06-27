В Администрации президента говорят, что недавно отбили похожие кибератаки

Информационные системы и команда киберзащиты Администрации президента Украины работают в штатном режиме, но с повышенным уровнем внимания к ситуации, имеющей место в других государственных учреждениях в связи с распространением вируса.



Об этом сообщает заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шымкив.



"Главное в киберборьбе – люди!", – отмечает Шымкив.



Заместитель главы АП поблагодарил ИТ команду за службу и профессионализм.



"К сведению: мы отбили похожие атаки несколько месяцев назад, и приняли соответствующие технологические меры для закрытия потенциальных зон атаки. Поручил команде помочь ИТ командам других институтов в текущей ситуации", – отмечает Шымкив.

Ранее во вторник стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.



В департаменте киберполиции НПУ заявляют, что получили уже 22 сообщения о вирусной атаке.



Киберполиция советует принять стандартные меры, чтобы уберечься от вируса-вымогателя.



В то же время пока сам сайт департамента киберполиции Нацполиции Украины не работает.



Украинская правда