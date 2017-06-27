Внаслідок кібератаки держреєстри не постраждали. Сайти оговтуються

Жоден з державних інтернет-ресурсів, які перебувають під захистом системи Держспецзв’язку, не постраждав.

Про це повідомила прес-служба Держспецзв'язку.

"Не зазнали ушкоджень чи інших несанкціонованих дій і електронні державні реєстри країни", - сказано у повідомленні.

"Під керівництвом Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО Держспецзв’язку, Нацбанком, СБУ, Нацполіцією, іншими уповноваженими інституціями та експертами кібербезпеки на практиці відпрацьовано протокол швидкого реагування, завдяки чому вдалося зупинити поширення в державному секторі шкідливого програмного забезпечення з робочою назвою PetyaRansomware (Petya.А), за функціями подібного шифрувальникові WannaCry", - додали у відомстві.

Згідно з інформацією, у співпраці з міжнародними командами реагування на кіберінциденти нейтралізуються джерела кіберзагроз з-поза меж нашої країни. Окрім того, відбувається відновлення штатного функціонування ІТ-систем, які зазнали кібератак.

Наразі вже відновлено роботу сайтів Кабінету Міністрів України, низки інших державних інституцій, доступ до яких був тимчасово обмежений. Про відновлення роботи сайтів вже повідомили "Нова Пошта" та аеропорт "Бориспіль".

Держспецзв’язку звернулася до всіх суб’єктів критичної інфраструктури та особливо до установ державного сектору, з вимогою забезпечити кіберзахист ІТ-систем.

"Замовчування фактів кібератак і виявлених кіберінцидентів є неприпустимим! Своєчасна фіксація таких фактів, оперативний обмін інформацією про них і спільні зусилля в локалізації та протидії кібератакам – необхідні умови кіберзахисту кожного, а відтак і кібербезпеки всіх!" - зазначили у відомстві.

Раніше стало відомо про атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній.

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.

Українська правда