Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Внаслідок кібератаки держреєстри не постраждали. Сайти оговтуються

Вівторок, 27 червня 2017, 21:34

Жоден з державних інтернет-ресурсів, які перебувають під захистом системи Держспецзв’язку, не постраждав.

Про це повідомила прес-служба Держспецзв'язку.

"Не зазнали ушкоджень чи інших несанкціонованих дій і електронні державні реєстри країни", - сказано у повідомленні.

"Під керівництвом Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО Держспецзв’язку, Нацбанком, СБУ, Нацполіцією, іншими уповноваженими інституціями та експертами кібербезпеки на практиці відпрацьовано протокол швидкого реагування, завдяки чому вдалося зупинити поширення в державному секторі шкідливого програмного забезпечення з робочою назвою PetyaRansomware (Petya.А), за функціями подібного шифрувальникові WannaCry", - додали у відомстві.

Згідно з інформацією, у співпраці з міжнародними командами реагування на кіберінциденти нейтралізуються джерела кіберзагроз з-поза меж нашої країни. Окрім того, відбувається відновлення штатного функціонування ІТ-систем, які зазнали кібератак.

Наразі вже відновлено роботу сайтів Кабінету Міністрів України, низки інших державних інституцій, доступ до яких був тимчасово обмежений. Про відновлення роботи сайтів вже повідомили "Нова Пошта" та аеропорт "Бориспіль".

Держспецзв’язку звернулася до всіх суб’єктів критичної інфраструктури та особливо до установ державного сектору, з вимогою забезпечити кіберзахист ІТ-систем.

"Замовчування фактів кібератак і виявлених кіберінцидентів є неприпустимим! Своєчасна фіксація таких фактів, оперативний обмін інформацією про них і спільні зусилля в локалізації та протидії кібератакам – необхідні умови кіберзахисту кожного, а відтак і кібербезпеки всіх!" - зазначили у відомстві.

Раніше стало відомо про атаки вірусу під  назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній. 

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.

Українська правда

Теми: хакеривірусінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
хакери
Хакери з Росії "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО
Китайці хакнули електронну пошту держорганів у Європі - Microsoft
"Здохнете, окупанти голімі": українські хакери зламали онлайн-конференцію "РЖД" 
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: