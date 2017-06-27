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В результате кибератаки госреестры не пострадали. Сайты восстанавливаются

Вторник, 27 июня 2017, 21:34

Ни один из государственных интернет-ресурсов, которые находятся под защитой системы Госспецсвязи, не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

"Не получили повреждения или других несанкционированных действий и электронные государственные реестры страны", - говорится в сообщении.

"Под руководством Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Госспецсвязи, Нацбанком, СБУ, Нацполицией, иными уполномоченными организациями и экспертами кибербезопасности на практике отработан протокол быстрого реагирования, благодаря чему удалось остановить распространение в государственном секторе вредоносного программного обеспечения с рабочим названием PetyaRansomware (Petya.А), по функциям подобного шифровальщику WannaCry", - добавили в ведомстве.

Согласно информации, в сотрудничестве с международными командами реагирования на киберинциденты нейтрализуются источники киберугроз за пределами нашей страны. Кроме того, происходит восстановление штатного функционирования ИТ-систем, которые подверглись кибератакам.

Сейчас уже возобновлена работа сайтов Кабинета Министров Украины, ряда других государственных институтов, доступ к которым был временно ограничен. О возобновлении работы сайтов уже сообщили "Новая Почта" и аэропорт "Борисполь".

Госспецсвязи обратилась ко всем субъектам критической инфраструктуры и особенно в учреждения государственного сектора, с требованием обеспечить киберзащиту ИТ-систем.

"Замалчивание фактов кибератак и выявленных киберинцидентив недопустимо! Своевременная фиксация таких фактов, оперативный обмен информацией о них и общие усилия в локализации и противодействии кибератакам - необходимые условия киберзащиты каждого, а значит и кибербезопасности всех!" - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Служба безопасности Украины опубликовала информацию о том, как работает вирус и как от него уберечься.

Украинская правда

Темы: хакерывирусинтернет
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