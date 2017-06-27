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ЗМІ: "Інтер" теж потрапив під атаку вірусу

Вівторок, 27 червня 2017, 22:59

Медіагрупа Inter Media Group повідомляє, що також зазнала вірусної атаки.

Про це "Українським Новинам" сказав директор компанії "Національні інформаційні системи" (НІС), що входить в Inter Media Group, Олександр Пилипець.

"У нас уражені (вірусом) з десяток серверів, зокрема технологічний, сховище даних, обробки даних, титрування. Постраждали й персональні комп'ютери", - сказав він.

Разом з тим Пилипець зазначив, що завдяки професійним діям співробітників "Національних інформаційних систем" збоїв в ефірі телеканалу вдалося уникнути.

Раніше стало відомо про атаки вірусу під  назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній. 

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗМІІнтерінтернетхакеривірус
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