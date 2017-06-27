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СМИ: "Интер" тоже попал под атаку вируса

Вторник, 27 июня 2017, 22:59

Медиагруппа Inter Media Group заявляет, что также подверглась вирусной атаке.

Об этом "Українським Новинам" сообщил директор компании "Национальные информационные системы" (НИС), которая входит в Inter Media Group, Александр Пилипец.

"У нас поражены (вирусом) с десяток серверов, в том числе технологический, хранилище данных, обработки данных, титрования. Пострадали и персональные компьютеры", - сказал он.

Вместе с тем Пилипец отметил, что благодаря профессиональным действиям сотрудников "Национальных информационных систем" сбоев в эфире телеканала удалось избежать.

Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Служба безопасности Украины опубликовала информацию о том, как работает вирус и как от него уберечься.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИИнтеринтернетхакерывирус
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