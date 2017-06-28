Яценюк придумав свою модель конституційної реформи

Лідер "Народного фронту", екс-прем'єр Арсеній Яценюк пропонує своє бачення конституційної реформи в країні.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у середу.

"Конституційні зміни 2004 і 2014 років відбулися внаслідок революцій, що боролися за справедливість і проти диктатур. Наразі стверджую, що чинна модель себе вичерпала. Для розвитку Україні потрібна нова управлінська модель з чітким розподілом відповідальності та системою стримувань і противаг", - вважає він.

За словами Яценюка, президента має бути главою держави, верховним головнокомандувачем і національним арбітром, він має бути позапартійним.

"Парламент - творець законів і контролер від імені народу. Депутати мають імунітет винятково щодо їхньої політичної діяльності. Парламентарі голосують виключно особисто. За неособисте голосування - кримінальна відповідальність. Рішення у ВР ухвалюються більшістю від присутніх. Кворум - не менше 150 депутатів", - пропонує він.

В уряду, на думку Яценюка, має бути вся повнота виконавчої влади, і члени уряду можуть бути членами парламенту.

"Прем'єр-міністр - керівник уряду, а не заручник політичних ігрищ. Уряд підзвітний парламенту. Члени уряду можуть бути членами парламенту, вони представляють партії в уряді й несуть політичну відповідальність", - зазначив він.

Яценюк також погоджується, що президент має право на вмотивований розпуск парламенту в спосіб, визначений Конституцією. Парламент може застосувати механізм відповідальності президента перед народом через відставку в порядку імпічменту.

Також пропонується закріпити в Конституції курс України на членство ЄС та НАТО.

"Впевнений, що чинний парламент і президент зможуть ухвалити нову редакцію Конституції", - вважає він.

Раніше "Українська правда" писала з посиланням на свої джерела про зустріч так званої "стратегічної дев'ятки" незадовго до Великодня, де Яценюк запропонував президенту Петру Порошенку провести конституційну реформу.

"Ідею презентував дуже просто. Мовляв, Порошенко може стати першим президентом, який відмовляється від частини своїх повноважень, перерозподіливши їх до уряду і парламенту. Це, переконував Яценюк, скасує дуалізм влади і піде на користь демократичним перетворенням в країні", - йшлося в матеріалі.

Українська правда