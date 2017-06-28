Вбивство полковника ГУР: Прокуратура шукає очевидців та відео з реєстраторів

Слідчі Головної військової прокуратури розшукують очевидців теракту, внаслідок якого загинув один з керівників ГУР Міноборони Максим Шаповал, та відео з реєстраторів авто, на яких може бути зафіксовано подію та обстановку до і після неї.

Про це йдеться у повідомленні Головної військової прокуратури від 28 червня.

"Усіх очевидців зазначеного теракту, осіб яким відомі будь-які обставини злочину і подій, які йому передували, а також водіїв, на автомобільних відеореєстраторах яких зафіксовано подію та обстановку до і після неї, Головна військова прокуратури просить невідкладно звертатися до старшого слідчої групи за номером 097-297-33-70", - йдеться у повідомленні.

Наразі у розслідуванні теракту тривають процесуальні дії, спрямовані на встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб які його вчинили.

Як відомо, 27 червня близько 8:15 на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес", водій від сильного вибуху загинув.

Загиблим виявився одним із керівників Головного управління розвідкиМіністерства оборони Максим Шаповал.

За фактом підриву авто відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт. Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідуватиме Головна військова прокуратура.

Українська правда