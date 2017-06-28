Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вбивство полковника ГУР: Прокуратура шукає очевидців та відео з реєстраторів

Середа, 28 червня 2017, 13:57

Слідчі Головної військової прокуратури розшукують очевидців теракту, внаслідок якого загинув один з керівників ГУР Міноборони Максим Шаповал, та відео з реєстраторів авто, на яких може бути зафіксовано подію та обстановку до і після неї.

Про це йдеться у повідомленні Головної військової прокуратури від 28 червня.

"Усіх очевидців зазначеного теракту, осіб яким відомі будь-які обставини злочину і подій, які йому передували, а також водіїв, на автомобільних відеореєстраторах яких зафіксовано подію та обстановку до і після неї, Головна військова прокуратури просить невідкладно звертатися до старшого слідчої групи за номером 097-297-33-70", - йдеться у повідомленні. 

Наразі у розслідуванні теракту тривають процесуальні дії, спрямовані на встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб які його вчинили.

Як відомо, 27 червня близько 8:15 на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес", водій від сильного вибуху загинув. 

Загиблим виявився одним із керівників Головного управління розвідкиМіністерства оборони Максим Шаповал.

За фактом підриву авто відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт. Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідуватиме Головна військова прокуратура.

Українська правда 

Теми: терактвбивстворозвідкапрокуратураКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
теракт
У разі теракту на ЗАЕС доведеться виселяти людей у радіусі 50 км – головний санлікар
Омбудсмен: Україна ідентифікувала більшість тіл загиблих в Оленівці полонених
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: