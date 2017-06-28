Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Убийство полковника ГУР: Прокуратура ищет очевидцев и видео с регистраторов

Среда, 28 июня 2017, 13:57

Следователи Главной военной прокуратуры разыскивают очевидцев теракта, в результате которого погиб один из руководителей ГУР Минобороны Максим Шаповал, и видео с регистраторов авто, на которых может быть зафиксировано событие и обстановка до и после него. 

Об этом говорится в сообщении Главной военной прокуратуры от 28 июня.

"Всех очевидцев данного теракта, лиц которым известны какие-либо обстоятельства преступления и события, которые ему предшествовали, а также водителей, на автомобильных видеорегистраторах которых зафиксировано событие и обстановка до и после него, Главная военная прокуратуры просит безотлагательно обращаться к старшему следственной группы по номеру 097-297-33-70", - говорится в сообщении.

В настоящее время в расследовании теракта продолжаются процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств уголовного преступления и лиц его совершивших.

Как известно, 27 июня около 8:15 на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался "Мерседес", водитель от сильного взрыва погиб.

Погибшим оказался один из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

По факту подрыва автомобиля открыто уголовное производство по статье "теракт". Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.

Украинская правда

Темы: терактубийстворазведкапрокуратураКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
теракт
ОГП до сих пор не понимает мотивов российского теракта в Еленовке
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
В случае теракта на ЗАЭС придется выселять людей в радиусе 50 км – главный санврач
Последние новости
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
Все новости...
Реклама: