Кіберполіція закликає допомогти у боротьбі з вірусом "Petya"

Депаратмент кіберполіції звертається до спеціалістів взяти участь спільно з фахівцями департаменту у розробці програми підбору паролей для боротьби із атакою вірусу під назвою Petya.A.

Про це йдеться у повідомленні департарменту від 28 червня.

Для співпраці фахівців просять звертатися на електронну пошту Депаратменту volunteer@cyberpolice.gov.ua.

"Виходячи з аналізу завантажувальної частини вірусу, можна з високим ступенем вірогідності стверджувати, що це нова модифікація трояна "Petya". Під час аналізу встановлені схожі ділянки коду, використовується той же алгоритм криптування - Salsa20 з модифікованим розширенням ключа", - зазначили у кіберполіції.

27 червня сталися атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній. Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.

У Кабміні повідомили, що масштабну кібератаку зупинено.

Українська правда