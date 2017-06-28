Киберполиция призывает помочь в борьбе с вирусом "Petya"
Депаратмент киберполиции обращается к специалистам принять участие совместно со специалистами департамента по разработке программы подбора паролей для борьбы с атакой вируса под названием Petya.A.
Об этом говорится в сообщении департамента от 28 июня.
Для сотрудничества специалистов просят обращаться на электронную почту Депаратмента volunteer@cyberpolice.gov.ua.
"Исходя из анализа загрузочной части вируса, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что это новая модификация трояна "Petya". При анализе установлены похожие участки кода, используется тот же алгоритм шифрования - Salsa20 с модифицированным расширением ключа", - отметили в киберполиции.
Как известно, 27 июня произошли атаки вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.
Главными целями нового вируса стали Украина и Россия. Вирус также зафиксирован в Польше, Италии, Великобритании, Литве, Германии, Франции и США.
По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".
Служба безопасности Украины опубликовала информацию о том, как работает вирус и как от него уберечься.
В Кабмине сообщили, что масштабная кибератака остановлена.
Украинская правда