В АП не кажуть, чим Герега й Атрошенко заслужили нагороди

В Адміністрації президента не оприлюднюють, за що саме нагороджено народних депутатів Олександра Герегу, Костянтина Іщейкіна і мера Чернігова Владислава Атрошенка

У відповідь на запит "Української правди" у прес-службі АП повідомили:

"Преамбула указу є загальною, у ній не конкретизуються заслуги (внесок) кожної нагородженої особи. Конкретні заслуги (внесок) зазначаються у нагородних листах, які надсилаються разом із поданням про нагородження".

"Водночас, нагородні листи містять конфіденційну інформацію про особу (особисті дані), тому не можуть передаватися третім особам", – наголосили в адміністрації Петра Порошенка.

При цьому там уточнили: "Подання про нагородження Костянтина Іщейкіна та Олександра Гереги були внесені головою Верховної Ради. Подання про нагородження Владислава Атрошенка внесено Чернігівською обласною державною адміністрацією за письмової підтримки голови Асоціації міст України Віталія Кличка. Подання про нагородження Костянтина Кулика внесено Генеральною прокуратурою".

В АП наголосили, що усі подання внесено відповідно до вимог Порядку представлення до нагородження та вручення державних нагород України (від 19 лютого 2003 року).

На запитання, чи буде відкликано нагороди нардепів Костянтина Іщейкіна (БПП) та Олександра Гереги (позафракційний), чернігівського міського голови Владислава Атрошенка та заступника начальника департаменту Генеральної прокуратури Костянтина Кулика, в АП відповіли: "Процедура "відкликання" нагород не передбачена".

28 червня з нагоди Дня Конституції України президент нагородив близько 190 осіб за "значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм". Серед них і згадані вище особи.

Зазначимо, що Олександр Герега і Владислав Атрошенко голосували за так звані диктаторські закони 16 січня 2014 року.

Костянтина Кулика НАБУ підозрювало в незаконному збагаченні. Попри це у квітні 2017 року генпрокурор перевів його з посади прокурора АТО на посаду заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.

Оксана Коваленко, Олена Рощенко, УП, оновлено

