Добкін про недоторканність: Я в Україні, не дочекаєтеся

Народний депутат фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін заявив, що перебуває в Україні, але відмовився коментувати можливе притягнення до відповідальності.

Про це він сказав в розмові з "Українською правдою".

Добкін не захотів висловлювати своє ставлення до інформації про те, що найближчим часом його можуть позбавити недоторканності, аргументувавши це тим, що "Українська правда" заблокувала його сторінку у соціальній мережі Twitter.

"Як у вас вистачає совісті телефонувати і просити у мене коментар, якщо ви мене у соціальних мережах внесли до "чорного списку" і позбавили можливості насолоджуватися вашою творчістю?" - сказав він.

На зауваження про те, що УП дає можливість висловити свою позицію в особистому спілкуванні із журналістом, Добкін заявив: "Собі залиште цю можливість. Останні, з ким я розмовлятиму, це будете ви".

Водночас Добкін відповів на запитання, чи перебуває він в Україні.

"Я зараз в Україні. Не дочекаєтеся", - сказав він.

Пізніше політик дав коментар виданню "Страна.UA", повідомивши, що знав про те, що з нього хочуть зняти недоторканність ще до того, як ця інформація з'явилася в пресі.

Він також заявив, що подання на зняття імунітету можна розцінювати як "тиск на опозицію".

"Я нікуди не збираюся тікати і навіть скасував заплановану паломницьку поїздку до Єрусалиму. Поїду, коли розвалиться ця мерзенна справа проти мене", - резюмував він.

16 вересня правоохоронці провели одночасні обшуки в міськраді Харкова, а також у помешканнях мера міста Геннадія Кернеса та депутата від "Опозиційного блоку", екс-мера Харкова та екс-губернатора Харківської області Михайла Добкіна.

За словами Луценка, обшуки здійснені в рамках розслідування справи про незаконне виділення 650 гектарів харківської землі владою міста.

28 червня стало відомо, що за результатами нових обшуків у приміщенні Харківської міськради вилучено документи, які містять дані про незаконність виділення земельних ділянок, а також відомості про осіб, причетних до скоєння злочину службовими особами міськради.

Того ж дня Луценко анонсував подання про зняття депутатської недоторканності з народного депутата, не назвавши його імені. За даними джерела УП, йдеться про Михайла Добкіна.

Українська правда