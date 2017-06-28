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Луценко анонсував чергове подання на нардепа

Середа, 28 червня 2017, 13:40
Луценко анонсував чергове подання на нардепа

Генпрокурор Юрій Луценко анонсував поданням про зняття депутатської недоторканності з народного депутата, яке може бути внесено до ВР наступного пленарного тижня.

Про це Луценко повідомив 28 червня.

"У день Конституції працюємо над черговим поданням про зняття депутатської недоторканності з нардепа. Рахуємо дні, щоб вкластися у процедуру до канікул ВР", - повідомив він. 

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко вже вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.  

Спікер ВР Андрій Парубій вже спрямував їх до регламентного комітету Верховної Ради.

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що САП готова розкрити таємницю слідства і надати необхідні матеріали парламенту для ухвалення рішення про позбавлення недоторканності 5 нардепів за підозрою у причетності до корупційних діянь.

Більше про подання на нардепів читайте  у матерілалі "За що ГПУ хоче позбавити недоторканості п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ".

Українська правда 

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Теми: Верховна РадаЛуценкоГенпрокуратура
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