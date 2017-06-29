Добкин о неприкосновенности: Я в Украине, не дождетесь

Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил, что находится в Украине, но отказался комментировать возможное привлечение к ответственности.

Об этом он сказал в разговоре с "Украинской правдой".

Добкин не захотел высказывать свое отношение к информации о том, что в ближайшее время его могут лишить неприкосновенности, аргументировав это тем, что "Украинская правда" заблокировала его страницу в социальной сети Twitter.

"Как у вас хватает совести звонить и просить у меня комментарий, если вы меня в социальных сетях внесли в "черный список" и лишили возможности наслаждаться вашим творчеством?" - сказал он.

На замечание о том, что УП дает возможность выразить свою позицию в личном общении с журналистом, Добкин заявил: "Себе оставьте эту возможность. Последние, с кем я буду говорить, это будете вы".

В то же время Добкин ответил на вопрос, находится ли он в Украине.

"Я сейчас в Украине. Не дождетесь", - сказал он.

Позже политик дал комментарий изданию "Страна.UA", сообщив, что знал о том, что с него хотят снять неприкосновенность еще до того, как эта информация появилась в прессе.

Он также заявил, что представление на него на снятие иммунитета можно расценивать как "давление на оппозицию".

"Я никуда не собираюсь убегать и даже отменил запланированную паломническую поездку в Иерусалим. Поеду, когда развалится это гнусное дело против меня", - резюмировал он.

16 сентября правоохранители провели обыски в горсовете Харькова, а также в помещениях мэра города Геннадия Кернеса и депутата от "Оппозиционного блока", экс-мэра Харькова и экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина.

По словам Луценко, обыски осуществлены в рамках расследования дела о незаконном выделении 650 гектаров харьковской земли властями города.

28 июня стало известно, что по результатам новых обысков в помещенииХарьковского горсовета изъяты документы, содержащие данные о незаконности выделения земельных участков, а также сведения о лицах, причастных к совершению преступления должностными лицами горсовета.

В тот же день Луценко анонсировал представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата, не назвав его имени. По данным источника УП, речь идет о Михаиле Добкине.

Украинская правда