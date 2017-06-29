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НСТУ протестуватиме, якщо буде штраф за недопуск росіянки

Четвер, 29 червня 2017, 17:03

Європейська мовна спілка ще не ухвалила остаточного рішення про застосування санкцій проти України через недопуск на Євробачення-2017 російської співачки Юлії Самойлової.

Про розповіла начальник Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ НСТУ Вікторія Сидоренко, передає Укрінформ.

За її словами, якщо штраф таки буде накладено, то Національна суспільна телерадіокомпанія оскаржуватиме його. Сидоренко розповіла, що питання запровадження санкцій розглядатиметься на засіданні EBU в Дубліні, де наразі перебуває генеральний директор НСТУ Зураб Аласанія.

"Такі санкції ми вважаємо необгрунтованими і, якщо вони з’являться, будемо їх однозначно оскаржувати. Але поки що ще немає цих санкцій, немає такого рішення, Європейська мовна спілка повідомила про те, що це питання буде тільки винесене на розгляд, а оскільки однозначного рішення ще немає, відповідно і від нас ніяких подальших кроків поки що також немає, ми чекаємо сьогодні ввечері інформацію від Зураба Григоровича (Аласанії — ред.)", - підкреслила Сидоренко.

За її словами, згідно з правилами Європейської мовної спілки спершу рішення щодо санкцій у разі ухвалення має оскаржуватися всередині самої Спілки.

Сидоренко зазначила, що в’їзд російської співачки на територію України під час пісенного конкурсу Євробачення-2017 був заборонений СБУ у зв’язку з незаконним перетином нею кордону України та порушенням правил в’їзду на територію окупованого Криму.

"Це питання абсолютно не в підвіданні НСТУ, тому що ми - мовник-організатор, ми не створюємо правил перетину кордону і ми, безумовно, дотримуємося законодавства України і рішення відповідних органів, ми не можемо їх порушувати чи змінювати, не можемо того робити під приводом будь-якого конкурсу чи будь-якої події", - додала Сидоренко.

В той же час, російське агентство "РИА Новости" повідомило, що Україну вже оштрафовано.

Як відомо, 29 червня Стосовно голова НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що стосовно Національної суспільної телекомпанії України застосують штрафні санкції через незабезпечення участі в проведеному в Києві міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2017" учасниці від Російської Федерації Юлії Самойлової.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвробаченняРосія
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