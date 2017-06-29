НОТУ будет протестовать, если Украину оштрафуют за недопуск россиянки

Европейский вещательный союз еще не приняла окончательного решения о применении санкций против Украины из-за недопуска на Евровидение-2017 российской певицы Юлии Самойловой.

Об рассказала начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НОТУ Виктория Сидоренко, передает Укринформ.

По ее словам, если штраф таки будет наложен, то Национальная общественная телерадиокомпания будет обжаловать его. Сидоренко рассказала, что вопрос введения санкций будет рассматриваться на заседании EBU в Дублине, где сейчас находится генеральный директор НОТУ Зураб Аласания.

"Такие санкции мы считаем необоснованными и, если они появятся, будем их однозначно обжаловать. Но пока еще нет этих санкций, нет такого решения, Европейский вещательный союз сообщил о том, что этот вопрос будет только вынесен на рассмотрение, а поскольку однозначного решения еще нет, соответственно и от нас никаких дальнейших шагов пока также нет, мы ждем сегодня вечером информацию от Зураба Григорьевича (Аласания - ред.)", - подчеркнула Сидоренко.

По ее словам, согласно правилам Европейского вещательного союза сначала решение о санкциях в случае принятия должно оспариваться внутри самого Союза.

Сидоренко отметила, что въезд российской певицы на территорию Украины во время песенного конкурса Евровидение-2017 был запрещен СБУ в связи с незаконным пересечением ею границы Украины и нарушением правил въезда на территорию оккупированного Крыма.

"Этот вопрос совершенно не в ведении НОТУ, потому что мы - вещатель-организатор, мы не создаем правила пересечения границы и мы, безусловно, придерживаемся законодательства Украины и решения соответствующих органов, мы не можем их нарушать или изменять, не можем этого делать под предлогом любого конкурса или любого события", - добавила Сидоренко.

В то же время, российское агентство "РИА Новости" сообщило, что Украина уже оштрафована.

Как известно 29 июня относительно председатель НОТУ Зураб Аласания сообщил, что в отношении Национальной общественной телекомпании Украины применят штрафные санкции за необеспечение участия в проведенном в Киеве международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" участницы от Российской Федерации Юлии Самойловой.