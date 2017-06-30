В Киеве прощаются с Шаповалом: церемония – под усиленной охраной
В Центральном доме офицеров в Киеве прошла церемония прощания с погибшим накануне полковником Главного управления разведки Министерства обороны Максимом Шаповалом.
Об этом сообщает в пятницу "Укринформ".
Официальная часть прощание началась в 10 утра. Под стенами здания собрались представители различных силовых ведомств - Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины.
Около 10.30 в Дом офицеров приехал председатель СБУ Василий Грицак.
Сейчас у Дома офицеров была усиленная охрана, были представители Национальной полиции и других силовых структур.
В Дом офицеров также прибыли президент Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, начальник Генерального штаба Минобороны Виктор Муженко.
Такі офіцери, як Максим Шаповал, роблять честь для будь-якої армії.— Петро Порошенко (@poroshenko) June 30, 2017
Він захищав Україну в найскладніші часи і в найскладніших місцях.
После завершения церемонии тело погибшего повезли в сторону Кабинета министров, а затем похоронят на кладбище в Киеве.
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Как известно, 27 июня около 8:15 на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался "Мерседес", водитель от сильного взрыва погиб.
Погибшим оказался один из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.
По факту подрыва автомобиля открыто уголовное производство по статье "теракт". Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.