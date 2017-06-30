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В Киеве прощаются с Шаповалом: церемония – под усиленной охраной

Пятница, 30 июня 2017, 13:35

В Центральном доме офицеров в Киеве прошла церемония прощания с погибшим накануне полковником Главного управления разведки Министерства обороны Максимом Шаповалом.

Об этом сообщает в пятницу "Укринформ".

Официальная часть прощание началась в 10 утра. Под стенами здания собрались представители различных силовых ведомств - Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины.

 
оксана коваленко

Около 10.30 в Дом офицеров приехал председатель СБУ Василий Грицак.

Сейчас у Дома офицеров была усиленная охрана, были представители Национальной полиции и других силовых структур. 

 
оксана коваленко

В Дом офицеров также прибыли президент Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, начальник Генерального штаба Минобороны Виктор Муженко.

 
Почтить память Максима Шаповала также пришел президент
ап

После завершения церемонии тело погибшего повезли в сторону Кабинета министров, а затем похоронят на кладбище в Киеве.

 
Церемония проследовала по улице Грушевского
ира соломко
 
ира соломко

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Как известно, 27 июня около 8:15 на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался "Мерседес", водитель от сильного взрыва погиб.

Погибшим оказался один из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

По факту подрыва автомобиля открыто уголовное производство по статье "теракт". Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.

Темы: разведкатерроризмубийство
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