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Азаров про лідерів ЄС: Буде перебільшенням називати їх освіченими

П'ятниця, 30 червня 2017, 13:33

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Анна Ярославна не могла бути Київською княгинею.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я багато спілкувався з європейськими лідерами, і буде перебільшенням сказати, що вони освічені. Я взагалі не знаю чому їх в Ітоні або в Йелях вчать", - заявив він.

"Існує ж апарат, який міг би відкрити енциклопедії, матеріали, подивитися. Анна не могла бути Київською, вона була руська княгиня, дочка Ярослава Мудрого, який ніколи себе ніяким київським князем не називав. Він був руським князем", - додав Азаров.

Говорячи про зустрічі Макрона, він заявив: "Коли був Путін – начебто руська княжна, - говорив Макрон, коли приїхав Порошенко, то вона стала київською князівною. Я шкодую, але Франція в останні роки втратила своє значення великої держави".

Як відомо, після зустрічі із президентом Петром Порошенком Еммануель Макрон наголосив на давніх стосунках між Україною і Францією, згадавши Анну Ярославну (Київську).

29 травня, в ході виступу у Франції президент РФ Володимир Путін назвав Анну Ярославну "руською" і заявив, що французько-російські відносини почалися з її шлюбу з Генріхом I в 1051 році.  

Пізніше заступник глави АП Дмитро Шимків заявив, що президент РФ Володимир Путін "намагався ввести в оману", назвавши Анну Ярославну руською.

Українська правда

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Теми: АзаровЄСісторія
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