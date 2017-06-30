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Пинзеник: С неприкосновенностью Добкина могут разобраться до каникул

Пятница, 30 июня 2017, 17:56

Регламентный комитет Верховной Рады получил представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа из Опоблока Михаила Добкина.

Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента и организационной работы Верховной Рады Павел Пинзеник.

"Что касается последнего, шестого представления (относительно Добкина - ред.), по чисто техническим и регламентным соображениям рассмотреть его на следующей неделе в комитете не представляется возможным, но не исключено, что вопрос представления относительно Добкина может быть рассмотрен комитетом через неделю, в течение недели работы в пленарном режиме (10-14 июля - ред.)", - отметил он.

Таким образом, считает Пинзеник, вопрос снятия неприкосновенности с Добкина может быть рассмотрен Радой на последней перед каникулами неделе - с 11 до 14 июля, точно так же как и представления на остальных пятерых депутатов.

По его словам, депутатов, с которых прокуратура хочет снять неприкосновенность, будут вызывать на заседания регламентного комитета для дачи определенных объяснений, хотя они могут и отказаться приходить.

Как известно, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова. 29 июня он внес аналогичное представление относительно депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Представления на первых пятерых народных избранников регламентный комитет решил рассмотреть на заседаниях 3-7 июля. Пинзеник считает, что их вопросы Рада может успеть рассмотреть еще до каникул.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ДобкиннеприкосновенностьВерховная РадаПинзеник
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