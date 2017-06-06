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Комітет вирішив, коли розглядатиме зняття недоторканності з Бобова

Вівторок, 6 червня 2017, 15:36

Комітет Верховної Ради з питань регламенту і організації роботи парламенту розгляне подання Генеральної прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності і зняття недоторканності з депутата Геннадія Бобова згрупи "Партія "Відродження" 7 червня.

Про це йдеться в порядку денному засідання комітету, передають Українські Новини.

Початок засідання заплановано на 15:00.

Дане питання буде розглянуто комітетом вперше.

Як відомо, Бобов сплатив до державного бюджету понад 37,9 млн гривень за податковими зобов'язаннями.

19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності трьох народних депутатів Геннадія Бобова, Євгена Дейдея (НФ) та Андрія Лозового (РП).

Проте пізніше подання на притягнення до відповідальності Лозового та Дейдея повернули до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з вказаними Луценком даними, Бобова підозрюють в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації.

Як відомо, у середу генпрокурор Луценко заявив, що Бобов визнав свою вину і збирається сплатити мільйон доларів податків.

Пізніше Бобов виступив із спростуванням заяв Луценка.

Теми: Верховна Раданедоторканність
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