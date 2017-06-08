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Поліція перекваліфікувала вибух під посольством США на хуліганство

Четвер, 8 червня 2017, 13:58

Факт вибуху біля посольства США у Києві перекваліфікували на злісне хуліганство.

Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає прес-служба поліції.

Він зазначив, що після проведення додаткового огляду місця події поліція вбачає у цьому інциденті ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

"Предмет, який кинули на територію посольства, не міг спричинити нікому шкоди. У зв’язку з цим прийнято рішення про остаточну кваліфікацію цієї події як злісне хуліганство", – сказав Князєв.

Він також додав, що контроль за розслідуванням у цьому кримінальному провадженні покладено на головне слідче управління та департамент карного розшуку Національної поліції України.

Як відомо, у ніч на 8 червня у Києві на території посольства США стався вибух без жертв. Було відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

До розслідування вибуху на території посольства США долучилася Служба безпеки України.

Міністерство закордонних справ України засудило це як теракт і повідомило, що вживаються додаткові заходи для забезпечення безпеки дипустанови.

Посольство США не вважає терактом вибух, який стався в ніч на 8 червня на території дипломатичної установи у Києві.

Українська правда

Теми: СШАКиїв
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