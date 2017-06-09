Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа Осмаєва: поліція зафіксувала ланцюжок, що веде до керівництва РФ

П'ятниця, 9 червня 2017, 14:35
Аміна Окуєва та Адам Осмаєв

Поліція встановила, що між замахом на Осмаєва і Окуеву і російськими лідерами є зв'язок.

Про це в п'ятницю повідомив журналістам в Одесі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, цей замах був елементом в ланцюзі цілої низки інших злочинів, і цей ланцюг тягнеться до Росії.

"Мотиви, суть, порядок виконання злочину, а також довжелезний ланцюжок, що веде до деяких лідерів Російської Федерації, у нас зафіксовані", - підкреслив глава МВС.

Він зазначив, що слідство у справі просувається швидко, а стан здоров'я затриманого кілера настільки поліпшився, що його можна допитувати.

"Підозрюваний в задовільному стані, щоб давати свідчення ... Слідство просувається дуже швидко, і я думаю, що результат буде", - сказав Аваков.

Як відомо, 1 червня у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєв та нападника відправили до лікарні.

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику на добровольців оголошено підозру

На думку Окуєвої, напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяполіціякриміналАваков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
Усі новини...
Реклама: