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В Одесі затримали учасника масових заворушень 2 травня

Понеділок, 10 липня 2017, 14:21

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який був активним учасником масових заворушень 2 травня 2014 року в місті.

Про це повідомляє прокуратура Одеської області на своєму сайті.

"За клопотанням прокуратури Одеської області взято під варту фігуранта подій 2 травня 2014 року, причетного до масових заворушень на Грецькій площі", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба прокуратури зазначає, що за клопотання прокуратури Приморський районний суд обрав 37-річному чоловіку запобіжний захід у вигляді арешту.

У повідомленні також зазначається, що підозрюваний переховувався від слідства під іншим прізвищем за межами України. Його викрили та затримали у помешканні родича в Одесі.

За даними слідства, чоловік, приховуючи обличчя балаклавою та каскою, брав активну участь у масових заворушеннях на Грецькій площі 2 травня 2014 року. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 294 КК України (Масові заворушення).

За інформацією джерела "УНІАН" у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, затриманий є громадянином Білорусі.

Як повідомлялося, 24 червня прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт щодо учасника масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі, який три роки переховувався від слідства.

Як відомо, прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень, що сталися 2 травня 2014 року в Одесі, зокрема, у центрі міста та на площі Куликове поле, за ч. 2 ст. 294 КК України.

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 осіб і більше 200 були поранені. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

На початку грудня 2016 року Колегія суддів Малиновського райсуду Одеси змінилася, суд ухвалив рішення почати розгляд справи спочатку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесасправа 2 травня
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