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В Одессе задержали участника событий 2 мая

Понедельник, 10 июля 2017, 14:21

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который был активным участником массовых беспорядков 2 мая 2014 года в городе.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области на своем сайте.

"По ходатайству прокуратуры Одесской области взяли под стражу фигуранта событий 2 мая 2014 года, причастного к массовым беспорядкам на Греческой площади", - говорится в сообщении.

Пресс-служба прокуратуры отмечает, что по ходатайству прокуратуры Приморский районный суд избрал 37-летнему мужчине меру пресечения в виде ареста.

В сообщении также отмечается, что подозреваемый скрывался от следствия под другой фамилией за пределами Украины. Его задержали в доме родственника в Одессе.

По данным следствия, мужчина, скрывая лицо балаклавой и каской, принимал активное участие в массовых беспорядках на Греческой площади 2 мая 2014 года. Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 294 УК Украины (Массовые беспорядки).

По информации источника "УНИАН" в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, задержанный является гражданином Беларуси.

Как сообщалось, 24 июня прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении участника массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе, который три года скрывался от следствия.

Как известно, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту массовых беспорядков, произошедших 2 мая 2014 года в Одессе, в частности, в центре города и на площади Куликово поле, по ч. 2 ст. 294 УК Украины.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

В начале декабря 2016 года коллегия судей Малиновского райсуда Одессы изменилась, суд принял решение начать рассмотрение дела сначала.

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Темы: Одессадело 2 мая
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