Міжнародні експерти дали попередні вказівки НАЗК, як поліпшити роботу

Міжнародні експерти наголошують на необхідності проведення незалежної експертизи системи е-декларування та розробки ІТ-стратегії для Національного агентства з питань запобігання корупції.

Такими є першочергові рекомендації міжнародних експертів, які наводить прес-служба НАЗК.

"Незалежна оцінка (технічна експертиза) системи електронного декларування та розробка ІТ-стратегії плану дій НАЗК є першочерговими рекомендаціями початкового звіту міжнародних експертів, які працювали у Національному агентстві з питань запобігання корупції в рамках проекту "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні" протягом останнього тижня", – зазначається у повідомленні.

Експерти вважають, що експертиза дозволить виявити стан системи, її функціонал, а проведення перевірки стрес-тестами дозволить знайти шляхи її удосконалення та модернізації.

Також це є важливою умовою для реалізації всіх функціональних повноважень НАЗК, вважають експерти.

Голова НАЗК Наталія Корчак вважає, що експертизу можна провести уже найближчим часом.

"Таким чином ми отримаємо інформацію щодо наявного стану системи та рекомендації щодо забезпечення роботи реєстру без збоїв", - додала Корчак.

Станом на 20:00 Українська правда отримала інформацію від Антикорупційної ініціативи ЄС про те, що "висловлені на робочій нараді висновки міжнародних експертів є попередніми, експерти все ще продовжують працювати над оцінками".

"Остаточний більш грунтовний звіт з чіткими рекомендаціями щодо бачення ІТ-інфраструктури НАЗК і механізму проведення зовнішньої технічної експертизи Реєстру декларацій будуть оприлюднені пізніше", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, відповідна новина була видалена з сайту НАЗК.

Як відомо, весною 2017 року були перебої роботи сайту електронного декларування. Через це чиновники не могли подавати свої декларації.

Як повідомлялося, в НАЗК виник конфлікт між главою агентства Наталею Корчак і його членами Русланом Рябошапкою і Русланом Радецьким.

Наприкінці березня 2017 року Рябошапка заявляв, що Корчак вичерпала свій потенціал на посаді глави відомства.

Сам він подав в Кабінет міністрів заяву про відставку, оскільки втомився говорити про проблеми агентства, не отримуючи відповідної реакції. Його заяву задовольнили.

Також прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку через збої в роботі системи електронних декларацій.

Корчак свою провину в цьому заперечує.

Крім того, НАЗК ніяк не може затвердити результати повної перевірки електронних декларацій членів уряду і прем'єр-міністра.

Українська правда