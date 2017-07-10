Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Международные эксперты дали предварительные указания НАПК, как улучшить работу

Понедельник, 10 июля 2017, 16:19

Международные эксперты отмечают необходимость проведения независимой экспертизы системы е-декларирования и разработки IТ-стратегии для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Таковы первоочередные рекомендации международных экспертов, которые приводит пресс-служба НАПК.

"Независимая оценка (техническая экспертиза) системы электронного декларирования и разработка IТ-стратегии плана действий НАПК являются первоочередными рекомендациями начального отчета международных экспертов, которые работали в Национальном агентстве по предупреждению коррупции в рамках проекта "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине" в течение последней недели", – отмечается в сообщении.

Эксперты считают, что экспертиза позволит выявить состояние системы, ее функционал, а проведение проверки стресс-тестами позволит найти пути ее совершенствования и модернизации.

Также это является важным условием для реализации всех функциональных полномочий НАПК, считают эксперты.

Председатель НАПК Наталья Корчак считает, что экспертизу можно провести в ближайшее время.

"Таким образом, мы получим информацию относительно имеющегося состояния системы и рекомендации по обеспечению работы реестра без сбоев", – добавила Корчак.

По состоянию на 20:00 Украинская правда получила информацию от Антикоррупционной инициативы ЕС о том, что "высказанные на рабочем совещании выводы международных экспертов являются предварительными, эксперты все еще продолжают работать над оценками".

"Окончательный более основательный отчет с четкими рекомендациями по видению ИТ-инфраструктуры НАПК и механизма проведения внешней экспертизы Реестар деклараций будут обнародованы позже", - отмечается в сообщении.

Кроме того, соответствующая новость была удалена с сайта НАПК.

Как известно, весной 2017 года были перебои работы сайта электронного декларирования. Из-за этого чиновники не могли подавать свои декларации.

Как сообщалось, в НАПК возник конфликт между главой агентства Натальей Корчак и его членами Русланом Рябошапкой и Русланом Радецким.

В конце марта 2017 года Рябошапка заявлял, что Корчак исчерпала свой потенциал на посту главы ведомства.

Сам он подал в Кабинет министров заявление об отставке, поскольку устал говорить о проблемах агентства, не получая ответной реакции. Его заявление удовлетворили.

Также премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку из-за сбоев в работе системы электронных деклараций.

Корчак свою вину в этом отрицает.

Кроме того, НАПК никак не может утвердить результаты полной проверки электронной декларации членов правительства и премьер-министра.

Темы: НАПКдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
НАПК
Глава НАПК заявил, что имеет эффективное "лекарство" против коррупции
НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
НАПК три месяца будет изучать образ жизни военкомов
Последние новости
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
Все новости...
Реклама: