Международные эксперты дали предварительные указания НАПК, как улучшить работу

Международные эксперты отмечают необходимость проведения независимой экспертизы системы е-декларирования и разработки IТ-стратегии для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.



Таковы первоочередные рекомендации международных экспертов, которые приводит пресс-служба НАПК.



"Независимая оценка (техническая экспертиза) системы электронного декларирования и разработка IТ-стратегии плана действий НАПК являются первоочередными рекомендациями начального отчета международных экспертов, которые работали в Национальном агентстве по предупреждению коррупции в рамках проекта "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине" в течение последней недели", – отмечается в сообщении.



Эксперты считают, что экспертиза позволит выявить состояние системы, ее функционал, а проведение проверки стресс-тестами позволит найти пути ее совершенствования и модернизации.



Также это является важным условием для реализации всех функциональных полномочий НАПК, считают эксперты.



Председатель НАПК Наталья Корчак считает, что экспертизу можно провести в ближайшее время.



"Таким образом, мы получим информацию относительно имеющегося состояния системы и рекомендации по обеспечению работы реестра без сбоев", – добавила Корчак.

По состоянию на 20:00 Украинская правда получила информацию от Антикоррупционной инициативы ЕС о том, что "высказанные на рабочем совещании выводы международных экспертов являются предварительными, эксперты все еще продолжают работать над оценками".

"Окончательный более основательный отчет с четкими рекомендациями по видению ИТ-инфраструктуры НАПК и механизма проведения внешней экспертизы Реестар деклараций будут обнародованы позже", - отмечается в сообщении.

Кроме того, соответствующая новость была удалена с сайта НАПК.

Как известно, весной 2017 года были перебои работы сайта электронного декларирования. Из-за этого чиновники не могли подавать свои декларации.

Как сообщалось, в НАПК возник конфликт между главой агентства Натальей Корчак и его членами Русланом Рябошапкой и Русланом Радецким.

В конце марта 2017 года Рябошапка заявлял, что Корчак исчерпала свой потенциал на посту главы ведомства.

Сам он подал в Кабинет министров заявление об отставке, поскольку устал говорить о проблемах агентства, не получая ответной реакции. Его заявление удовлетворили.

Также премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку из-за сбоев в работе системы электронных деклараций.

Корчак свою вину в этом отрицает.

Кроме того, НАПК никак не может утвердить результаты полной проверки электронной декларации членов правительства и премьер-министра.