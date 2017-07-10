Закон про Донбас уже напрацьовано – Парубій

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій каже, що проект закону про реінтеграцію Донбасу уже напрацьований, однак ще не узгоджений.

Про це він сказав на брифінгу 10 липня, відповідаючи на запитання, на якій стадії знаходиться робота над законопроектом про реінтеграцію Донбасу і чи може він бути поданий до кінця нинішньої сесії, яку депутати вирішили не закривати.

"Вже проект напрацьований. Я цей проект сьогодні вранці вже отримав, але ще не мав змоги з ним ознайомитися, бо постійно був на нарадах", – сказав він.

"Але він ще не є зареєстрований, і не пройшов остаточно узгодження. Важко передбачити, чи буде він внесений в порядок денний сесії", – зазначив Парубій.

Водночас джерела УП в РНБО та Верховній Раді стверджують, що у понеділок ввечері має відбутися засідання РНБО, де обговорюватимуть цей законопроект.

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом буде завершена розробка законопроекту "Про відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

За словами спікера парламенту Андрія Парубія, новий закон передбачає створення єдиного оперативного штабу для управління силовими підрозділами та законодавче закріплення за ОРДЛО статусу окупованих територій.

Депутат Вікторія Сюмар зауважила, що закон дозволить застосувати збройні сили не лише під час війни та АТО.

В Адміністрації президента заявили, що під час візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтона обговорювалися деякі елементи майбутнього законопроекту про деокупацію і реінтеграцію Донбасу.

ЗМІ розвідали деякі деталі нового закону про деокупацію Донбасу

Українська правда