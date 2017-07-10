Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Закон про Донбас уже напрацьовано – Парубій

Понеділок, 10 липня 2017, 13:51

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій каже, що проект закону про реінтеграцію Донбасу уже напрацьований, однак ще не узгоджений.

Про це він сказав на брифінгу 10 липня, відповідаючи на запитання, на якій стадії знаходиться робота над законопроектом про реінтеграцію Донбасу і чи може він бути поданий до кінця нинішньої сесії, яку депутати вирішили не закривати.

"Вже проект напрацьований. Я цей проект сьогодні вранці вже отримав, але ще не мав змоги з ним ознайомитися, бо постійно був на нарадах", – сказав він.

"Але він ще не є зареєстрований, і не пройшов остаточно узгодження. Важко передбачити, чи буде він внесений в порядок денний сесії", – зазначив Парубій.

Водночас джерела УП в РНБО та Верховній Раді стверджують, що у понеділок ввечері має відбутися засідання РНБО, де обговорюватимуть цей законопроект.

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом буде завершена розробка законопроекту "Про відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

За словами спікера парламенту Андрія Парубія, новий закон передбачає створення єдиного оперативного штабу для управління силовими підрозділами та законодавче закріплення за ОРДЛО статусу окупованих територій.

Депутат Вікторія Сюмар зауважила, що закон дозволить застосувати збройні сили не лише під час війни та АТО.

В Адміністрації президента заявили, що під час візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтона обговорювалися деякі елементи майбутнього законопроекту про деокупацію і реінтеграцію Донбасу.

ЗМІ розвідали деякі деталі нового закону про деокупацію Донбасу

Українська правда

Теми: Верховна РадаРНБОзаконодавствоДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Верховна Рада
Заява Ткаченка на звільнення уже в Раді, розглянуть на найближчому засіданні
Через заборону ОПЗЖ її представник не може зайти у Верховну Раду – ЦВК
У Раді пропонують відновити фінансове звітування партій
Останні новини
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
Усі новини...
Реклама: