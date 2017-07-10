Турчинов припустив, коли Рада візьметься за закон про деокупацію Донбасу

Законопроект про деокупацію Донбасу буде ухвалений у Верховній Раді після консультацій з країнами ЄС та США.

Про це на брифінгу у понеділок заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Закон був розроблений РНБО разом з експертами, долучали депутатів, закон готовий, але є доручення президента щодо проведення консультацій з нашими стратегічними партнерами", - сказав Турчинов.

Крім того, він припустив, що законопроект винесуть у парламент вже у вересні.

На запитання журналістів, чи в документі виписано, що саме Росія окупувала Донбас, Турчинов сказав: "В законі це чітко прописано".

10 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомляв, що проект закону про реінтеграцію Донбасу уже напрацьований, однак ще не узгоджений.

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом буде завершена розробка законопроекту "Про відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

За словами спікера парламенту Андрія Парубія, новий закон передбачає створення єдиного оперативного штабу для управління силовими підрозділами та законодавче закріплення за ОРДЛО статусу окупованих територій.

ЗМІ розвідали деякі деталі нового закону про деокупацію Донбасу.

Роман Кравець, УП