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Ежеля вызывают в суд и не исключают заочного порядка

Вторник, 11 июля 2017, 09:40

Суд вызывает на экс-министра обороны Михаила Ежеля на заседание.

Об этом сообщила на своей странице Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Соломенский райсуд столицы на 10:00 вызывает экс-министра обороны Украины Януковиче Михаила Ежеля", - написала она.

Она напомнила, что Ежель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. В частности, его обвиняют сделки с фирмами, которые поставляли продукты для армии.

Нанесенный государству ущерб оценивается в более 40 миллионов гривен.

"Если Ежель не явится на заседание, судьи смогут начать рассмотрение дела в заочном порядке", - добавила она.

обновлено в 11.55 Как сообщила впоследствии Сарган, следующее заседание суда перенесено на 18 августа. Причина - защитник бывшего министра обороны Ежеля не может ознакомиться с материалами.

Как известно, Главная военная прокуратура завершила специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Ежеля в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

В конце октября 2016 сообщалось, что Интерпол заблокировал файл бывшего министра обороны Михаила Ежеля.

С апреля 2013 года по 11 мая 2015 года он занимал должность посла Украины в Беларуси. На эту должность его назначил экс-президент Виктор Янукович. Сейчас экс-министр остается в Белоруссии и не намерен возвращаться в Украину из-за уголовного преследования.

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Темы: Ежель
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