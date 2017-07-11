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Двом прикордонникам РФ висунули підозру, потім арештували

Вівторок, 11 липня 2017, 19:38

Двом російським прикордонникам, яких затримали на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом у Херсонській області, повідомили про підозру.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

За даними відомства, затримані "виконували завдання в інтересах Російської Федерації на шкоду України".

Їм висунули підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

У вівторок Апеляційний суд Херсонської області обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, чоловіків затримали 30 червня.

Пізніше прикордонна служба ФСБ РФ направила звернення українській стороні, в якому попросила надати інформацію про двох російських військовослужбовців, які загубилися в Україні.

Українська правда

Теми: СБУРосіяПрикордонна службасуд
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