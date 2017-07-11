Двум пограничникам РФ выдвинули подозрение, потом арестовали

Двум российским пограничникам, которых задержали на административной границе с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области, сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, задержанные "выполняли задачи в интересах Российской Федерации в ущерб Украине".

Им предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Во вторник Апелляционный суд Херсонской области избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, мужчин задержали 30 июня.

Позже пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне, в котором попросила предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине.

Украинская правда