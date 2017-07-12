Суд по Януковичу продовжився з новим адвокатом

Оболонський райсуд Києва продовжив розгляд по суті кримінального провадження стосовно екс-президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Про це повідомив головуючий в колегії суддя Владислав Дев'ятко, передають Українські Новини.

Перед початком судового засідання адвокат Януковича Віталій Мешечек повідомив журналістам, що він підготував низку клопотань, які будуть озвучені в ході судового засідання.

Як відомо, 10 липня регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката Віталія Мешечека для захисту екс-президента України Віктора Януковича.

6 липня Оболонський райсуд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і ухвалив рішення про призначення екс-президенту Віктору Януковичу безплатного адвоката із Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги.

6 липня Янукович заявив у відеозверненні, що відкликає своїх адвокатів із судового процесу щодо нього. Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням призначити безплатного адвоката екс-президенту.

На попередньому засіданні суд ухвалив рішення про проведення спеціального судового провадження, оскільки обвинувачений не з'явився на судовому засіданні.

5 липня Янукович заявив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

6 липня захист Януковича подав до суду заяву про вихід екс-президента з процесу у справі про держзраду.