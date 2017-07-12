Турчинов: Нардепи стали співучасниками кіберзлочинів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що українські парламентарі стали співучасниками кіберзлочинів проти власної країни.

Про це він сказав у своєму коментарі, який наводить у середу прес-служба РНБО.

За його словами, багато підприємств та організацій ще досі повністю не отямились від масштабної кібератаки 27 червня.

"Протидія кібервійні, яка є складовою гібридної агресії РФ проти нашої країни потребує мобілізації як відповідних державних структур, так і значних фінансових та інтелектуальних ресурсів", - зазначив Турчинов, додавши, що кібернетичним та інформаційним загрозам неможливо ефективно протидіяти без законодавчого врегулювання багатьох питань в цій сфері.

Секретар РНБО додав, що у вівторок проект закону "Щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері" навіть не був включений до порядку денного.

"Депутати, які працюють декілька днів на місяць, мабуть, дуже втомились, і з наступного тижня йдуть у кількамісячну чергову відпустку. Вчора вони навіть не спромоглися включити до порядку денного закон, який має ключове значення для кіберзахисту держави", – сказав він, наголосивши, що ті депутати "які не голосували за захист власної країни, прикриваючи свої деструктивні дії та бізнес-інтереси пустим популізмом і демагогією, є співучасниками кіберагресії проти України".

За його словами, з наступного тижня до середини вересня парламентарі планують роз'їхатись на відпочинок, "залишивши країну відкритою для нових кібератак та інформаційних провокацій".

"До речі, – додав Турчинов, - у депутатів також немає часу розглянути у другому читанні Закон 2126а "Щодо основних засад забезпечення кібербезпеки", який вже декілька місяців знаходиться у ВРУ".

На думку секретаря РНБО, більшість, "яка сформувалась з Опоблоку та популістських фракцій парламенту" відмовилась також підтримувати і закон, що мав поставити фільтр для отримання українських біометричних закордонних паспортів колаборантами та агентами російських спецслужб, які маскуються під громадян-патріотів, що перебувають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

Як повідомлялося, 27 липня стало відомо про атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній.

Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.

Президент Петро Порошенко заявив, що кібератаку проти України організувала Російська Федерація.

Українська правда